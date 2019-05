Carteiristas falham furto de 36760 euros

Três carteiristas, entre os 28 e os 42 anos, foram detidas por investigadores da PSP de Lisboa dentro de um táxi, quando fugiam após furtarem diversos artigos de joalharia da mochila de uma turista - entre eles um colar com um Buda em esmeralda, avaliado em 30 mil euros.O crime foi detetado pela PSP pelas 14h30 de terça-feira. A 'Doutora' (alcunha da carteirista mais conhecida) e as duas cúmplices abriram a mochila da turista. Tiraram-lhe ainda um par de brincos de 2290 euros, uma bolsa de 400 euros, documentos, cartões e 170 euros.Os agentes detiveram as mulheres no táxi. Se fugissem, lucrariam 36 760 euros. A 'Doutora' ficou presa e as cúmplices com apresentações. A PSP anunciou ainda a detenção de mais outros 9 carteiristas.