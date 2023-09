Ministério Público acusa quatro militares da GNR de homicídio no Pinhal Novo

O Ministério Público da comarca de Setúbal confirmou esta sexta-feira, em comunicado, ter acusado quatro militares da GNR "pela prática, em coautoria, do crime de homicídio".Em causa, tal como CM noticiou esta sexta-feira, estão factos ocorridos a 7 de dezembro de 2021.



Um homem ia ser alvo de uma busca e disparou contra a GNR, no Pinhal Novo, Palmela. Foi montada uma operação e a vítima morreu "na sequência de ferimentos de balas sofridos no decurso de uma operação policial".





"Os arguidos integravam o dispositivo montado para localizar o ofendido que se encontrava em fuga. O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público de Setúbal, com a coadjuvação da Polícia Judiciária", refere a nota.