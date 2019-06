Ministério Público de Almada quer mais de 20 anos para homicida da mãe

O Ministério Público de Almada vai recorrer da pena de 20 anos de cadeia aplicada, quarta-feira, pelo tribunal daquela cidade, a Nuno Teixeira, o homem de 24 anos que em 2018 assassinou a mãe, Etelvina Silva, de 49, com 22 facadas, tendo depois lavado faca, casa e roupa e ido trabalhar no dia seguinte.O procurador entende que a pena foi "benévola face à factualidade dada como provada".O recurso será "apenas e tão-somente relativamente à medida da pena".Também o advogado do homicida anunciou recurso ao acórdão.