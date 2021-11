O procurador do Ministério Público do Tribunal de São João Novo, no Porto, pediu a condenação, a uma pena suspensa, para a freira Maria da Conceição Magalhães, de 60 anos. O magistrado diz que deve ser condenada não por burla qualificada, crime pelo qual está pronunciada, mas sim por abuso de confiança.





“O drama desta arguida não era só assumir o crime mas, sobretudo, as razões que a levaram a cometê-lo. Esta arguida foi manipulada e seduzida por outro arguido [já condenado por estes factos em 2014]”, disse o procurador nas alegações. A freira responde por um desfalque de 400 mil euros numa instituição religiosa.