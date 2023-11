Ministério Público pede 25 anos de cadeia para avô pedófilo

O Ministério Público pediu esta terça-feira a condenação à pena máxima – 25 anos de prisão – do homem que está a ser julgado pelas violações de três netas e duas sobrinhas ao longo de 11 anos. O predador, atualmente com 72 anos, é suspeito de 2317 crimes sexuais contras as cinco meninas quando estas eram menores. A primeira foi abusada a partir dos quatro anos.









O pedido do MP foi subscrito pelo advogado que representa as vítimas, que se constituíram assistentes no processo mas que não pedem qualquer indemnização. O predador sexual voltou a chorar na sala de audiências, mas continua a negar a autoria de qualquer abuso. O advogado pediu, caso o suspeito venha a ser condenado, uma pena inferior por considerar que se tratou de um crime na forma continuada e não milhares de crimes.