Atacou sexualmente três netas e uma sobrinha menores, ao longo de 11 anos, entre 2009 e 2020. O homem, que era tido como carinhoso entre a família, molestava as meninas quase sempre em casa, mas também na rua, no autocarro ou na mata de Monsanto, em Lisboa, quando passeava os cães.



O predador, agora com 72 anos, começa esta terça-feira a ser julgado por 2317 crimes de abuso sexual de menores e seis de violação, no Tribunal de Lisboa.









Ver comentários