Ministério Público pede 25 anos de prisão para gémeos acusados de assaltos que fugiram do TIC do Porto

O Ministério Público (MP) pediu esta terça-feira 25 anos de prisão para os gémeos que fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.O MP pediu ainda um ano de prisão efetiva para Hugo Saraiva, sobrinho de Emanuel e Fernando Santos, pelo crime de evasão.Os homens, suspeitos de furtos e residências à mão armada a moradias, foram protagonistas de uma fuga durante o primeiro interrogatório judicial em outubro de 2019.Os roubos violentos foram cometidos durante cerca de cinco meses, no Grande Porto. Emanuel e Fernando Santos atuavam encapuzados e surpreendiam idosos abastados enquanto dormiam nos quartos.