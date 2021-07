Ministério Público pede absolvição de Azeredo no caso Tancos

O Ministério Público de Santarém pediu ontem a absolvição de 11 dos 23 arguidos que estão a ser julgados no âmbito do caso do furto aos paióis do Exército de Tancos, entre eles o ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, acusado de ter participado na farsa do achamento das armas pela PJ Militar.Para o procurador do Ministério Público, Manuel Ferrão, não há prova segura de que o ex-governante tenha praticado os crimes e a sua conduta pautou-se por uma "omissão do ponto de vista ético", ao não diligenciar no sentido de ser levantado um processo disciplinar aos elementos da PJ Militar.Para os arguidos que são da PJ Militar e da GNR, o procurador pediu a condenação a penas de prisão que variam entre os cinco anos para Vasco Brazão (investigador e porta-voz da PJM) e para Luís Vieira (ex-diretor da PJM), suspensas na execução.Quanto a João Paulino, o mentor e autor confesso do assalto aos paióis nacionais de Tancos, foi pedida a pena de prisão mais grave, entre os nove e os dez anos de cadeia.