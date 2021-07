Ministério Público pede pagamento de caução de cinco milhões de euros para Berardo

Joe Berardo e o advogado André Luiz Gomes foram presentes ao Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, na quinta-feira, mas o empresário não falou ao juiz Carlos Alexandre.

Além de Berardo e de Luiz Gomes, foram constituídos arguidos, no âmbito do processo, Renato Berardo, filho de Joe Berardo, e Carlos Santos Ferreira, ex-presidente da CGD entre 2005 e final de 2008. Está também a ser investigada Sofia Catarino, colaboradora de André Luiz Gomes no escritório de advogados. No rol de arguidos, existem também várias entidades do grupo Berardo: entre elas, estarão a Fundação José Berardo e a Metalgest, que receberam créditos elevados da CGD, BCP e BES, e a Associação Coleção Berardo (ACB), dona das obras de arte.

Joe Berardo foi presente a tribunal esta sexta-feira onde vai conhecer as medidas de coação. O Ministério Público pediu que o empresário madeirense pague uma caução de cinco milhões de euros por fraude à Caixa Geral de Depósitos.O empresário passou já três noite na cadeia anexa à Polícia Judiciária.