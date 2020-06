O Tribunal da Relação rejeitou o recurso apresentado pelo Ministério Público que tinha como objetivo aumentar o número de crimes pelos quais Rui Pinto, o fundador do do Football Leaks, vai ser julgado.



O Ministério Público pretendia que o hacker fosse julgado pelos 147 crimes do despacho de acusação e não pelos 90 determinados pelo despacho de pronúncia.

