Um homem de 34 anos sofreu esta quarta-feira ferimentos ligeiros num incêndio habitacional, em S. Pedro da Cova, Gondomar.As chamas destruíram todos os pertences do morador. A casa perdeu as condições de habitabilidade e corre o risco de derrocada.O alerta foi dado por volta das 14h00.Para a Rua do Pedrogo, foram mobilizados os Bombeiros de S. Pedro da Cova, Gondomar, Areosa/Rio Tinto e Valbom, tal como a GNR de Fânzeres, a Polícia Municipal e ainda os serviços sociais da câmara. P.J.D./R.R.