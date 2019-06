Moradores têm de abandonar prédio Coutinho em Viana do Castelo esta segunda-feira

Os últimos 12 moradores no prédio Coutinho, em Viana do Castelo, têm de abandonar o edifício esta segunda-feira, depois das notificações terem começado a ser enviadas na semana passada.O despejo dos últimos moradores do prédio estava suspenso desde março de 2018, na sequência da providência cautelar movida por aqueles habitantes.O edifício de 13 andares, que já chegou a ser habitado por 300 pessoas, está situado em pleno centro histórico da cidade e tem demolição prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis, para ali ser construído o novo mercado municipal.A empreitada de demolição do prédio Coutinho foi lançada a concurso público no dia 24 de agosto de 2017, por 1,7 milhões de euros, através de anúncio publicado em Diário da República. Em outubro, a VianaPolis anunciou que a proposta da empresa DST - Domingos da Silva Teixeira venceu o concurso por apresentar a proposta mais favorável, orçada em 1,2 milhões de euros."O projeto de desconstrução está à espera de visto do Tribunal de Contas", disse José Maria Costa no salão nobre da Junta de Freguesia de Alvarães onde decorreu a primeira reunião descentralizada do executivo municipal de Viana do Castelo, em 25 anos de governação socialista."É uma forma de garantir maior proximidade entre os eleitos e os eleitores", sublinhou o autarca, na abertura da sessão.