Moreira ataca Governo e quer retomar obras na pediatria Joãozinho

Autarca iniciou a construção da Ala Pediátrica em 2015 com fundos privados.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08.11.18

A Câmara do Porto exige solução rápida para o caso da Pediatria do S. João, garantindo estar disponível para "apoiar o projeto da Associação Joãozinho" e "continuar as obras", resolvendo "o que o Estado não tem conseguido".



"Temos de permitir que as obras do Joãozinho continuem. Foi dito que havia mecenas. Mas, se não houver dinheiro, porque é que o Estado não há de apoiar a associação?", questiona Rui Moreira, após reunião com o representante da associação de pais de crianças tratadas naquele centro.



Para o autarca, a Associação Joãozinho, que iniciou a construção da Ala Pediátrica em 2015 com fundos privados, "pode ser um excelente veículo para resolver o que o Estado não tem conseguido resolver", atingindo o "nível do intolerável" ao manter o internamento em contentores desde 2011.



"Se o Estado não consegue fazer as coisas, pelo menos deixe que alguém as faça", frisou ainda.



O autarca defendeu que, através da Associação, "os trâmites burocráticos são mais facilmente ultrapassáveis".



"É muito mais fácil fazer um ajuste direto e avançar com a obra rapidamente", explicou. "Naturalmente, irei abordar este assunto com o Governo, com o senhor primeiro-ministro", acrescentou.



"Não se entende que, até agora, esta ministra não tenha sido capaz de dizer quando é que as coisas vão avançar", nem "qual o procedimento administrativo que vai ser seguido".



"Se, de facto, for um concurso público, o processo vai demorar muito tempo", observou, considerando que, deste modo, não haverá "ala pediátrica nos próximos três ou quatro anos".