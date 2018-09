Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre a combater incêndio em Gondomar

Bombeiros e GNR estiveram no local mas não conseguiram evitar o pior.

09:57

Um homem, de 62 anos, morreu quando tentava apagar um incêndio que deflagrou num anexo da casa em que vivia, na rua das Presas, em Melres, Gondomar, na noite de sexta-feira.



Carlos Marques terá morrido de exaustão, após carregar baldes para debelar as chamas.



O óbito foi declarado num campo de cultivo de couves, local onde a vítima perdeu os sentidos. O alerta foi dado pelos vizinhos, que se aperceberam do fumo e ainda ouviram os gritos de desespero do homem.



"Ele ficou muito aflito a subir e a descer a rua com os baldes e não aguentou", referiu, ao CM, Rosa Pereira, vizinha.