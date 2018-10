Morre atropelado à frente da mãe ao despejar o lixo

Condutor tem pacemaker e teve de ser assistido após acidente em Palmela.

Por Sofia Garcia | 09:39

Um jovem de 20 anos morreu esta sexta-feira atropelado perto de casa, na Estrada Nacional 252, no Pinhal Novo, Palmela. O acidente ocorreu pelas 13h00. Cláudio Miguel saiu de casa para ir despejar o lixo e, quando atravessava a rua, fora da passadeira, foi colhido por uma carrinha Ford Transit.



A mãe do jovem viu tudo e entrou em choque, tendo sido assistida. O jovem não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo embate do veículo e o óbito foi declarado no local. O condutor da viatura que atropelou Cláudio Miguel – um homem com cerca de 50 anos e portador de um pacemaker – entrou em pânico e teve de ser transportado ao hospital, onde recebeu assistência médica.



Para o local do acidente foram destacados 15 operacionais, entre os quais bombeiros, GNR e a VMER do Barreiro, auxiliados por sete veículos. O cadáver do jovem foi transportado para a morgue do Hospital de S. Bernardo, em Setúbal. Nas redes sociais, familiares e amigos têm partilhado mensagens de pesar pela morte do jovem Cláudio Miguel, que era aficionado por touros. A Estrada Nacional 252, onde ocorreu o acidente, é muito movimentada.