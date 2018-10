Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atropelado na Parede em Cascais

Acidente aconteceu junto à praia da Bafureira. Avenida Marginal está cortada nos dois sentidos.

09:55

Um homem foi atropelado mortalmente na Avenida Marginal junto à praia da Bafureira, na Parede, em Cascais, esta quinta-feira.



A Avenida Marginal vai ficar cortada ao trânsito nos dois sentidos nas próximas horas.



Ao que tudo indica, o homem estaria a atravessar a rua, numa zona sem passadeira, quando foi atropelado. Alguns destroços ainda se encontram na via.



A VMER está no local. O corpo da vítima ainda está no local.