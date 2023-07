Morre condutor de 78 anos envolvido em violenta colisão na A41 em Santa Maria da Feira

Morreu, esta madrugada de segunda-feira, no hospital de Gaia, o condutor, de 78 anos, envolvido numa violenta colisão entre dois carros, na A41, na Feira.Nesse mesmo acidente, Aurora Ribeiro, de 77 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.A violenta colisão frontal ocorreu no passado sábado, cerca das 14h30, na A41, em Nogueira da Regedoura. Uma das viaturas seguia em contramão. No mesmo acidente, um casal sofreu ferimentos graves.Os bombeiros do Concelho de Espinho, de Lourosa, equipas da VMER e a GNR estiveram no local.