Morreu a segunda vítima do despiste que matou uma mulher de 77 anos na A25, em Aveiro

Morreu a segunda vítima do despiste ocorrido, ontem, na A25, em Aveiro.O idoso, de 82 anos, ainda foi levado, com vida, para o hospital de Aveiro. No entanto, o estado agravou-se e a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, já no interior da unidade hospitalar. Não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado.No mesmo acidente, uma mulher, de 77 anos, morreu no local. A filha, de 44 anos, do casal também ficou ferida. Todas as vítimas são familiares de um elemento dos bombeiros voluntários de Albergaria-a-Velha.O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR de Aveiro investiga as causas do acidente.