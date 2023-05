O homem, de 68 anos, operado a um tumor na cabeça e que esperava transferência para o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa morreu na segunda-feira no Hospital de Faro.Francisco Serrano deu entrada na unidade de saúde algarvia no final de março. A médica do Hospital de Faro informou a filha Janete Serrano que o pai tinha de fazer um tratamento com urgência em Lisboa ou no Porto.A deslocação iria realizar-se quando o seu estado clínico o permitisse, mas acabou por morrer.