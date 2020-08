Morreu jovem de 20 anos que caiu de mota de água no Gerês este domingo

A emigrante de 20 anos que no domingo sofreu uma queda violenta na barragem da Caniçada, no Gerês, quando andava de mota de água, morreu esta quarta-feira de manhã no Hospital de Braga.

Cynthia Silva, de apenas 20 anos, lutava pela vida no Hospital de Braga. A jovem emigrante de Amares não resistiu às graves hemorragias que sofreu na sequência das lesões severas na zona pélvica.

A jovem seguia numa mota de água conduzida por um familiar da mesma idade. A ondulação da água, provocada por outras embarcações de recreio fez a mota saltar, levando a rapariga a embater de forma violenta na parte traseira do assento.

Foi resgatada da água por populares, que seguiam num barco e transportaram até à marina de Rio Caldo, onde foi assistida por uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha de Rio Caldo.

Sofreu cortes profundos na zona pélvica e uma hemorragia que não foi possível estancar no local. Foi transportada para o Hospital de Braga, com acompanhamento médico e batedores da GNR a abrir caminho, até à unidade de saúde. Entrou diretamente para o bloco operatório, foi operada de urgência e recebeu várias transfusões de sangue mas, mesmo assim, Cynthia Silva não resistiu.