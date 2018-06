Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu músico expulso de avião em Faro por mau odor corporal

Suchilin sofria de uma doença infecciosa que o levou à morte.

Um voo da companhia aérea Transavia proveniente das Ilhas Canárias, em Espanha, e com destino a Amesterdão, na Holanda, teve de fazer uma aterragem de emergência em Faro, no mês passado, devido ao mau cheiro de um passageiro. O músico russo Andrey Suchilin, causador do incidente, morreu esta segunda-feira em Portugal devido a uma doença infecciosa.



A morte foi já confirmada por uma amiga de Suchilin no Facebook. "O Andrey morreu", escreveu Lydia Tikhonovich. O odor nauseabundo causado pelo músico, que levou à aterragem em Faro e à indisposição de muitos outros passageiros do mesmo voo, seria já uma manifestação da infeção que o levou à morte.



Na altura foi noticiado que "o homem cheirava mal ao ponto de os passageiros afirmarem que "parecia que não tomava banho há semanas".



Vários passageiros sentiram-se mal tendo vomitado e desmaiado no interior do aparelho assim que este descolou com destino ao Aeroporto de Schiphol, na Holanda.



A tripulação tentou colocar o passageiro "de quarentena" na casa de banho do Boeing 737 de forma a evitar que os pilotos fossem obrigados a desviar o voo, coisa que acabou por acontecer.



Assim que aterrou, o homem foi escoltado por uma equipa médica num autocarro.