Sara Barros, de 42 anos, "queria simplesmente o divórcio". Vivia sob as constantes ameaças de morte do marido, Carlos Abreu, de 53, que se recusava a aceitar a separação, e, em abril, chegou a fazer queixa por violência doméstica na esquadra da PSP de Trajouce, em Cascais.



Tinha já um aparelho de teleassistência (botão de pânico), mas na noite de terça-feira, dois meses depois da denúncia, foi brutalmente assassinada com três tiros de caçadeira na cabeça, no hall do prédio onde a família em tempos viveu, no Zambujal, e onde tinha ido "buscar umas roupas para o filho".









