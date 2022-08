A morte de Marco Ficini, na madrugada de 22 de abril de 2017 é uma ferida que tarda em sarar. A família do adepto italiano ainda não conseguiu fazer o luto e sofre com as decisões e atrasos da Justiça portuguesa. O ‘Investigação CM’ descobriu que Luís Miguel Pina, o homem que atropelou Marco Ficini, está em liberdade, a viver no Bairro do Zambujal, na Amadora. Tem como única medida de coação o termo de identidade e residência.









Por outro lado, o julgamento vai ser repetido uma vez que o Tribunal da Relação revogou parcialmente o acórdão inicial, na sequência de recursos das duas partes. Neste momento aguarda-se apenas por uma resposta do Tribunal Constitucional, tal como garante Melo Alves, o advogado de defesa de Luís Pina, que interpôs outro recurso para ouvir em julgamento duas testemunhas que não foram arroladas inicialmente por serem arguidos no processo da invasão à Academia de Alcochete.

Mas o pesadelo da família Ficini pode agravar-se. A mãe chegou a pedir uma indemnização, mas existe o risco sério de ficar sem um cêntimo dos 600 mil euros pedidos. Tudo porque a defesa do adepto italiano nunca pediu esse valor à companhia de seguros do Renault Clio conduzido pelo adepto dos No Name Boys.