A morte do jovem Francisco Queta - o filho do ex-futebolista do FC Porto Ali Queta que morreu afogado no rio Douro, junto à praia do Areinho, em Gaia, aos 14 anos, no sábado - provocou este domingo uma onda de pesar. A Associação de Pais da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, no Porto, lamenta: “Dizer adeus a uma pessoa tão querida é sempre muito dolorido! Que Deus conforte o coração de todos os que tiveram o prazer de te conhecer!”.Nas redes sociais, multiplicaram-se as homenagens. “Muito triste perceber que tinhas a vida toda pela frente e que, num minuto, tudo terminou. Pelo teu caminho ficaram tantos sonhos por concretizar e vida por viver! Descansa em paz, meu menino!”, escreveu uma amiga. “A vida é tão injusta. Que a tua alma descanse em paz, meu menino”, disse uma responsável do Sporting Club da Cruz.