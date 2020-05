Morte suspeita em picadeiro de Alcochete sob investigação da PJ

Um homem de 65 anos foi encontrado morto este domingo à tarde num picadeiro próximo à área de serviço da ponte Vasco da Gama, no Samouco, Alcochete, em circunstâncias pouco claras e que levaram à mobilização de elementos da Políca Judiciária, que está a investigar o caso.Segundo oapurou junto de fontes policiais e de socorro, o alerta foi dado pelas 16h30 e dava conta de um homem em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram acionados meios dos bombeiros para o local, uma propriedade privada cujo acesso é apenas possível por um pequeno caminho municipal, mas já nada havia a fazer e o óbito foi confirmado no local.A GNR tomou conta da ocorrência, mas a forma como o corpo foi encontrado e os ferimentos visíveis na vítima mortal levantaram suspeitas, o que levou a que uma brigada da PJ de Setúbal fosse chamada ao local.Não há indício do uso de armas e a hipótese de suicídio foi logo afastada pelas autoridades envolvidas. Em cima da mesa estavam este domingo à noite as hipóteses de crime ou morte súbita de causas naturais, mas que só a autópsia, a realizar hoje, poderá ajudar a esclarecer.