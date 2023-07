Convencidos de que Marco Mota, de 32 anos, tinha furtado droga e cinco armas de fogo que estavam escondidas num terreno em Brenha, na Figueira da Foz, um homem e quatro filhos prepararam um plano para o matar.



Os factos ocorreram na noite de 22 de agosto do ano passado, na zona da Figueira da Foz, e os arguidos, com idades compreendidas entre os 23 e os 64 anos, já estão acusados de matarem Marco Mota à pancada e de atirarem o corpo para uma vala de água com um bloco de 23 kg amarrado.









