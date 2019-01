Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morto por alfaia de trator em Barcelos

João Carneiro, que iria completar 78 anos dentro de menos de um mês, morreu no local.

Por L.R. | 09:02

Um homem de 77 anos morreu esta quarta-feira, cerca das 15h00, quando ficou preso na fresa que estava a operar com o trator no terreno agrícola que cultivava, junto à casa onde vivia em Remelhe, Barcelos. Deixa viúva e filhos adultos.



"As vizinhas ainda o ouviram a gritar três vezes, mas quando o foram acudir já tinha sido puxado pela fresa, que deve ter apanhado a roupa e o arrastou", contou ao CM Adriano Monteiro, sobrinho da vítima.



João Carneiro, que iria completar 78 anos dentro de menos de um mês, morreu no local. O corpo foi retirado para a morgue para ser autopsiado.