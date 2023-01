Motociclista de 21 anos morre em despiste em Oliveira de Azeméis

Um motociclista, de 21 anos, morreu, em Oliveira de Azeméis, esta madrugada de terça-feira, na sequência do despiste da moto em que seguia.A vítima foi levada, em estado considerado grave, ainda com vida, para o hospital local. No entanto, entrou em paragem cardiorrespiratória, não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado nas instalações da unidade hospitalar.O alerta foi dado, cerca das 01h30, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, na rua Frei Caetano Brandão.A GNR de Oliveira de Azeméis foi acionada para o local e investiga as causas do acidente.