Motociclista de 28 anos morre em colisão com carro em Aveiro

Acidente entre motociclo e veículo ligeiro aconteceu durante a tarde deste sábado, em Vale de Cambra.

Por Ana Isabel Fonseca | 19:40

Um jovem de 28 anos morreu na sequência de uma colisão entre o motociclo onde seguia e um veículo ligeiro, na Estrada Municipal 552, na Junqueira, em Vale de Cambra, Aveiro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado po volta das 17h30. No local estão os Bombeiros de Vale de Cambra, o INEM e uma equipa da GNR.



Até ao momento, não há qualquer indicação do estado de saúde do condutor que seguia no veículo ligeiro.