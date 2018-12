Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista de 43 anos morre em acidente de viação em Amarante

Homem terá embatido com a cabeça numa viga que era transportada por um veículo de mercadorias.

Um motociclista, de 43 anos, morreu esta quarta-feira em Amarante num acidente de viação que também envolveu um veículo de mercadorias, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.



Segundo a fonte, o acidente ocorreu num caminho municipal, na localidade de Telões, cerca das 18h07.



O motociclista, segundo a corporação de Amarante, terá embatido com a cabeça numa viga que era transportada pelo veículo de mercadorias.



O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica de Penafiel.



No local estiveram os meios da viatura de suporte imediato de vida de Amarante, um veículo dos Bombeiros da Lixa e a GNR.



Do acidente de viação não resultaram mais vítimas.