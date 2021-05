Motociclista de 73 anos morre em acidente com camião em Barcelos

Um homem de 73 anos morreu esta manhã na sequência de uma violenta colisão com um camião carregado com blocos de cimento. O acidente ocorreu as 9:50, em VilaBoa, concelho de Barcelos.Ao que oapurou, o motociclista terá entrado na Estrada Nacional 204, não dando hipótese ao condutor do camião para parar. A vítima foi assistida no local pelos bombeiros de Barcelos e pela equipa médica da VMER, mas o óbito acabou por ser declarado minutos depois.A GNR está no local do acidente. A circulação na via está cortada.