Uma colisão que envolveu duas motas e um carro deixou um motociclista, com cerca de 40 anos, com ferimentos graves, no Funchal, avança o Diário de Notícias da Madeira.A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.Outro motociclista, com 18 anos, envolvido no acidente sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para a mesma unidade hospitalar.A condutora do carro ficou em estado de choque e foi levada por uma ambulância da Cruz Vermelha para o hospital.