Uma violenta colisão entre um motociclo e um camião na AN 118, junto ao Campo de Tiro de Alcochete, Samora Correia, Benavente, deixou duas pessoas feridas esta quinta-feira. Uma das vítimas, o condutor do motociclo, ficou ferido com gravidade.O alerta foi dado às 16h15. No local estiveram 13 operacionais apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros de Samora Correia, INEM e GNR, que investiga as causas do acidente.