Um motociclista ficou ferido com gravidade esta sexta-feira à noite num despiste na Estrada de Alpalhão, na localidade de Gáfete, no concelho do Crato.A vítima, um homem de 52 anos, foi transportada ao hospital de Portalegre.O alerta foi dado às 20h36.Para o local foram acionados oito operacionais, apoiados por quatro viaturas.