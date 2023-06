Uma colisão entre um carro e uma mota, na Estrada Nacional 202, na freguesia de Prado, em Melgaço, provocou ferimentos num homem, de 53 anos, esta segunda feira à noite.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Monção, o motociclista foi levado para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.