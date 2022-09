Colisão faz quatro feridos em Ponte da Barca

Quatro pessoas ficaram feridas, na tarde deste domingo, depois de uma colisão entre duas viaturas, em Lavradas, Ponte de Lima.Duas mulheres, de 19 e 48 anos, tiveram de ser transportadas para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo com ferimentos ligeiros. Uma das vítimas, de sexo masculino, recusou o transporte para o hospital.A quarta pessoa envolvida no acidente, e condutor de uma das viaturas, abandonou o local tendo-se apresentado no serviço de urgência do Hospital de Ponte de Lima.O acidente aconteceu em Lavradas envolvendo um ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias.Os socorros às vítimas foram prestados pelos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca.A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.