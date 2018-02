Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista levava 1400 doses de droga

Jovem de 21 anos detido pela GNR do Porto por falta de carta de condução, posse de arma proibida e por tráfico de droga.

24.02.18

O Comando Territorial da GNR do Porto anunciou este sábado a detenção de um motociclista de 21 anos, em Vila Nova de Gaia, por falta de carta de condução, posse de arma proibida e por tráfico de droga.



A GNR refere em comunicado, que foram apreendidas ao suspeito 1.416 doses de haxixe, 41 de cocaína, uma dose de liamba, uma faca, uma balança de precisão, um telemóvel e 259 euros.



No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, realizada na sexta-feira, os militares abordaram o condutor do motociclo, "verificando-se não ser possuidor de habilitação legal para conduzir. Dado o comportamento suspeito do condutor durante o ato da fiscalização, os militares detetaram um pequeno compartimento no motociclo, que continha no seu interior" os artigos apreendidos.



O detido, já com antecedentes criminais por tráfico de droga, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias em posto policial.