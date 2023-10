Um motociclista morreu, na manhã desta terça-feira, numa colisão com um carro na Estrada Nacional 10-3, em Palhais, Barreiro.O alerta foi dado por volta das 11h00 e a estrada ainda se encontra cortada.Ao que oapurou, ainda foram feitas manobras de reanimação à vítima, um homem de 39 anos, mas o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal.Os bombeiros do Barreiro foram acionados para o local assim como a GNR, que está a investigar as causas do acidente.