Um motociclista morreu num despiste em Vila Nova da Rainha, na Azambuja, durante a tarde deste domingo. Do mesmo acidente resultou ainda um ferido ligeiro.A vítima mortal é um homem com cerca de 40 anos.No local estão 11 operacionais apoiados por quatro viaturas do INEM, Cruz Vermelha de Aveiras, os Bombeiros de Azambuja e a GNR.O alerta foi dado às 13h55.