Motorista arromba WC para furtar gasolineiras em Cascais

Um motorista de TVDE, de 50 anos, foi detido pela PSP de Cascais por quatro furtos em bombas de gasolina. Esperava pela noite, arrombava a porta do WC (com acesso pelo exterior) e nesses espaços partia as paredes ou os tectos falsos, acedendo às lojas para furtar bebidas, tabaco, rebuçados e chocolates, entre vários outros artigos.









Chegou a ser apanhado em flagrante num dos furtos. Há um ano, na Repsol da rua da Torre, o alarme tocou e quando a PSP chegou ele encostou uma faca ao próprio pescoço e disse que se matava. Acabou por cortar os pulsos, fazendo a polícia arrombar a porta. Depois ainda assaltou pelo menos outras três bombas de gasolina.