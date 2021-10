A PSP da Parede, Cascais, deteve um homem, de 26 anos, que foi apanhado em flagrante no interior de uma dependência do banco Millennium daquela localidade, que tentava assaltar e onde entrou pelo tecto.Notificado para ir a tribunal, não compareceu. O crime ocorreu a meio da madrugada de sábado. Fonte policial disse aoque o ladrão terá entrado na área comum do banco através do tecto falso existente na zona dos mutibancos. O sistema de alarme interno deflagrou na esquadra da PSP e os agentes chegaram a tempo de o apanhar. O homem foi encontrado na posse de uma quantia em dinheiro.