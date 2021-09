Ladrão de catalisadores apanhado em flagrante foi libertado

Populares detiveram em flagrante um ladrão de catalisadores em Almada, na madrugada de segunda-feira.O homem, de 30 anos, foi apanhado quando estava debaixo de um carro e tentava cortar mais um catalisador do sistema de escape de um carro estacionado.A PSP foi chamada e em poucos minutos chegou ao local, onde procedeu à detenção do assaltante. Diligências posteriores levaram os agentes a descobrir outro catalisador roubado na viatura usada pelo ladrão.Segundo oapurou, o homem foi presente ao Tribunal de Almada pelas 14h00 de segunda-feira, mas logo libertado sem sequer ser interrogado. O processo baixou a inquérito e o assaltante abandonou as instalações ainda antes da vítima e dos agentes da PSP.