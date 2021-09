Um homem, de 24 anos, barricou-se na varanda de casa, no Seixal, após provocar danos na habitação e ameaçar a mãe na noite de segunda-feira.A mulher conseguiu fugir do local e pedir ajuda.Foram acionados os negociadores da PSP, mas só com a chegada de uma Equipa de Intervenção Rápida do Barreiro a situação foi resolvida.Foi necessário usar uma arma elétrica - que não teve sucesso devido à compleição física do homem - e um agente acabou ferido numa mão.