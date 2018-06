Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista da Uber viola rapaz

Homem de 37 anos foi preso pela PJ de Setúbal.

Por Miguel Curado | 01:30

Um homem de 37 anos, motorista da Uber, foi preso pela PJ de Setúbal por ter violado um rapaz de 14, que conheceu nas redes sociais.



Ao que o CM apurou, o detido tinha vários perfis nas redes sociais e em sites de relacionamentos.



Conheceu o menor, residente em Corroios, Seixal, em outubro. O primeiro abuso ocorreu quando a vítima tinha ainda 13 anos, dentro do carro do predador sexual.



Dias depois, violou-o em casa, em Lisboa.



Os tutores da vítima queixaram-se e, na quinta-feira, a PJ prendeu o suspeito. Tinha equipamento informático com fotos e vídeos de sexo com crianças.



Ouvido por um juiz saiu em liberdade, mas terá de se sujeitar a tratamento.