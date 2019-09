Motorista português detido em Paris por violação de duas mulheres

Um motorista português de veículos pesados está a ser acusado de ter violado duas estudantes de 22 e 18 anos no Bosque de Bolonha, em Paris, França.





no Bosque de Bolonha, um grande parque público e uma das maiores áreas verdes da capital francesa.

A 21 de julho, uma estudante de nacionalidade chinesa de 22 anos foi atacada por um desconhecido. O alegado violador era corpulento e empurrou as duas vítimas contra a vegetação. Já tinha atacado anteriormente, a 17 de maio, uma estudante francesa de 18 anos.De acordo com o mesmo jornal, o

s investigadores tinham o ADN do violador, mas este não constava no banco de dados nacional de agressores sexuais.



Após

No dia 31 de julho, os investigadores prenderam o homem na sua residência e colocaram-no sob custódia nas instalações policiais da avenida Bessières.



O homem alega que as relações sexuais com as duas vítimas foram consensuais e acrescenta que estas eram prostitutas. Segundo o jornal, fonte da investigação desmente o suspeito sobre alegada prostituição das vítimas.



As autoridades investigam agora outras possíveis violações que possam estar relacionadas com este homem.