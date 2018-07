Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP acusa mulher do crime de violência doméstica sobre a mãe na Marinha Grande

Arguida com cerca de 50 anos vai aguardar julgamento.

Por Lusa | 14:19

O Ministério Público acusou uma mulher do crime de violência doméstica sobre a mãe, de 80 anos, residente na Marinha Grande, anunciou esta terça-feira a Procuradoria da Comarca de Leiria.



Numa nota disponibilizada esta terça-feira no seu sítio na Internet, a Procuradoria informa que na quarta-feira foi deduzida acusação contra uma mulher "imputando-lhe, em autoria material e na forma consumada, a prática de um crime de violência doméstica".



Segundo o despacho de acusação, "a arguida, no período compreendido entre o mês de fevereiro de 2016 e o dia 25 de junho de 2018, por várias vezes, dirigiu-se à vítima, sua mãe, com quem residia, e exigiu-lhe dinheiro, ameaçando-a que a matava, que deitava fogo à casa e que trazia homens para a violarem".



"Nessas alturas, proferia ainda expressões insultuosas", adianta a Procuradoria, referindo que, "neste contexto, por diversas vezes, agrediu fisicamente a vítima, com 80 anos de idade e com debilidades físicas, desferindo bofetadas na face, pontapés nas pernas e empurrões, causando-lhe tristeza, humilhação e dores".



Para o MP, com esta conduta "a arguida visava a entrega, por parte de sua mãe, de importâncias monetárias, para fazer frente ao consumo de estupefacientes e de bebidas alcoólicas".



A arguida, com cerca de 50 anos, vai aguardar julgamento, por um tribunal singular, em prisão preventiva, medida de coação que lhe foi aplicada no primeiro interrogatório judicial, a 30 de junho.



A Procuradoria informa que a investigação foi efetuada sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da PSP da Marinha Grande.