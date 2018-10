Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP acusa elementos dos Super Dragões de “Associação criminosa para subverter futebol”

MP acusa ‘Aranha’, chefe dos Super Dragões, e outros cinco arguidos de gerirem máfia de apostas.

Por Miguel Curado | 13:37

Uma "associação criminosa formada para subverter o futebol". Foi desta forma que a procuradora do Ministério Público Ana Cristina Vicente qualificou esta segunda-feira um grupo de seis arguidos que estão a ser julgados no processo Jogo Duplo, chefiado por ‘Aranha’ – alcunha do chefe dos Super Dragões, Carlos Silva –, que, segundo a magistrada, seria a cúpula portuguesa de uma rede malaia de apostas de futebol em jogos da II Liga portuguesa.



Além de Carlos Silva, estão inseridos no grupo o empresário Gustavo Oliveira e os antigos futebolistas Rui Dolores, Hugo Moedas e João Carela.



"Eram eles que mantinham os contactos com três investidores malaios, para subornar jogadores para as apostas fraudulentas", considerou a procuradora, nas alegações finais, em Lisboa.



Face à prova produzida, Ana Cristina Vicente defende penas de "prisão efetiva para os seis arguidos".



Para os outros 21 acusados, entre os quais está Abel Silva, campeão do Mundo de sub-20, em Riade, que foi apanhado a receber 30 mil euros dos malaios, o MP pede condenação a penas suspensas mediante pagamento de indemnizações fixadas pelo tribunal.



Falavam por videochamada com malaios

A procuradora Ana Cristina Vicente considerou provada praticamente toda a acusação.



Em concreto, a magistrada descreveu mesmo que Carlos Silva (‘Aranha’) e Gustavo Oliveira levaram vários jogadores aliciados a falar com os três apostadores malaios, chefes da rede de apostas, sempre por videochamada.



Foi pedida a interdição de atividade para jogadores, treinadores e dirigentes arguidos, e para a SAD do Leixões.