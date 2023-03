Ministério Público investiga fraude com tabaco que terá lesado o Estado em vários milhões de euros

O Ministério Público (MP) fez cerca de 70 buscas e deteve quatro pessoas por suspeitas de fraude com tabaco proveniente de Espanha, que terá lesado o Estado em 3,5 milhões de euros, revelou esta terça-feira o MP.

De acordo com uma nota publicada no 'site' da Procuradoria-Geral da República, a investigação a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está focada na "atuação organizada de grupos de indivíduos, visando a introdução e a comercialização em Portugal de tabaco proveniente de Espanha, sem serem pagos os tributos devidos", tais como o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o Imposto Especial sobre o Consumo (IEC).

Em causa, segundo o MP, estarão os crimes de introdução fraudulenta no consumo qualificado, fraude fiscal, contrafação e associação criminosa, cujas suspeitas levaram a cerca de 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos distritos de Porto, Braga e Vila Real nos dias 28 de fevereiro e 2 e 6 de março.

"Foram, também, detidas quatro pessoas, por mandados fora de flagrante delito emitidos pelo DCIAP", pode ler-se na informação divulgada pelo MP, que acrescentou: "Existem fortes indícios de que o Estado tenha sido lesado em mais de 3,5 milhões de euros".

A investigação do DCIAP, que está em segredo de justiça, conta ainda com o apoio da Unidade de Ação Fiscal da GNR, sendo que as diligências efetuadas durante a última semana foram igualmente assistidas pela Europol e pela Guardia Civil de Espanha.