O Ministério Público (MP) português pediu ao secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que autorizasse a vinda a Portugal de um perito que integra uma unidade especial criada para investigar os crimes do Daesh - organização terrorista com maior atividade no Iraque e Síria. A ideia é que o mesmo deponha no julgamento dos dois irmãos iraquianos, acusados de terrorismo.









