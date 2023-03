Mulher acusada de burla com viaturas de aluguer que não pretendia devolver

Uma cidadã marroquina foi acusada de dois crimes de burla qualificada e de um outro de simulação de crime num caso envolvendo automóveis de aluguer que pretendia levar para Marrocos e não devolver, informou esta terça-feira o Ministério Público.

Segundo uma nota do Ministério Público de Lisboa, resulta da acusação que a arguida (antes de outubro de 2019) se deslocou a Portugal com o objetivo de alugar veículos automóveis junto de locadoras para depois os transportar para fora de território nacional, designadamente para Marrocos, não tendo intenção de os devolver no fim do contrato.

Assim, diz a acusação, em 17 e 18 de outubro de 2019, a arguida alugou duas viaturas em empresas diferentes, tendo saído depois, em momentos diferentes, do Porto de Algeciras em direção a Ceuta. Em ambos os casos, as viaturas não regressaram a Espanha, nem deram formalmente entrada em território de Marrocos.

Dias mais tarde, a arguida apresentou queixa, primeiro na GNR de Tavira pelo furto de uma das viaturas e, mais tarde, em Espanha, pelo furto da outra viatura.

A acusação refere ainda que, contactada a cidadã marroquina por uma das empresas de aluguer de automóveis para apurar da localização da viatura e o motivo da sua não devolução, a arguida justificou-se perante a empresa lesada dizendo que o automóvel tinha sido rebocado pela polícia, comprometendo-se a enviar a respetiva chave pelo correio.

Mais tarde, a arguida enviou, efetivamente, a chave de um automóvel, mas que não correspondia à viatura alugada.

A investigação foi dirigida pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.